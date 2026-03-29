انخفاض أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم الأحد بالأسواق

كتب : ميريت نادي

01:56 م 29/03/2026

أسعار الفول

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.57 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.86 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.36 جنيه، بتراجع 1.54 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.3 جنيه، بتراجع 4.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.61 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.26 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 69 جنيه، بزيادة 2.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.98 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 113.22 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 413.38 جنيه، بتراجع 8.02 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.58 جنيه، بزيادة 4.81 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.94 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

كيلو الفول السائب: 56 جنيهًا، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.54 جنيه، بزيادة 21.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 292.79 جنيه، بزيادة 8.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.48 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 110.93 جنيه، بزيادة 79 قرشًا.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار اللحوم

فيديو قد يعجبك



مستشار رئيس الإمارات يحدد شرطين خليجيين لحل أزمة إيران
شئون عربية و دولية

مستشار رئيس الإمارات يحدد شرطين خليجيين لحل أزمة إيران
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
أخبار مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
أخبار مصر

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
شئون عربية و دولية

مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى
نصائح طبية

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة