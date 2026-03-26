وافق مجلس إدارة البنك البركة مصر بالإجماع على تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن إتمام العملية ستكون مرهونة بصدور موافقة الجمعية العامة غير العادية وكذا البنك المركزي المصري على إصدار أسهم الزيادة محل المبادلة مع الأسهم التي قد تستجيب لعرض الشراء واستيفاء كافة موافقات الجهات الإدارية الأخرى.

عرض شراء التوفيقية للتأجير التمويلي

وكذلك تفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتوقيع على إعلان عرض الشراء وكافة المستندات والتعهدات والإقرارات اللازمة لتقديم عرض الشراء واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تمت الموافقة بالإجماع على دراسة الجدوى وأسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات عنها.

زيادة رأس المال

كما تمت الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على أسهم رأسمال شركة "التوفيق للتأجير التمويلي" عن طريق مبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي الشركة الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء ومبادلة أسهمهم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل بواقع 1919 سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير وذلك مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.