بنك قناة السويس يربح 6.4 مليار جنيه خلال 2025

أعلن بنك قناة السويس ارتفاع صافي الأرباح 13% خلال 2025 إلى 6.4 مليار جنيه خلال 2025 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه خلال 2024 مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 56% إلى 8.6 مليار جنيه خلال 2025 مقارنة ب 5.5 مليار جنيه خلال 2024.

محفظة القروض والتسهيلات

وقد ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة نمو 63% إلى 122 مليار جنيه مقارنة 75 مليار جنيه وفق الفترة المقارنة

على مستوى صافي محفظة قروض الشركات فقد ارتفعت بنسبة 60% إلى 112 مليار جنيه بنهاية 2025 مقارنة ب 70 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

بينما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 114% إلى 11.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 5.3 مليار جنيه في 2024.

ودائع العملاء

ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 50% إلى 270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 180 مليار جنيه في نهاية 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في حجم الودائع.

وزاد حجم ودائع العملاء بنسبة 54% لتصل إلى 209 مليارات جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 135 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

إنشاء مكتب تمثيلي في الصين

وعلى الصعيد الدولي، قام البنك بإنشاء مكتب متخصص لخدمة الشركات الصينية بالتعاون مع منطقة تيدا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني CIPS لتسهيل المقاصة بالرنمينبي.

تطور المدفوعات الرقمية

وشهدت الخدمات الرقمية قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة التبني الرقمي إلى 24% مقارنة بنحو 3% في العام السابق، بينما بلغت نسبة الاستخدام الرقمي نحو 69% مقابل 44%، وذلك مدعومًا بالتوسع في خدمات الإنترنت البنكي، والمدفوعات، والتحصيل، إلى جانب تعزيز مستويات الأتمتة والتوسع في خدمات المدفوعات الحكومية، بالإضافة الى كروت الدفع والإيداع والكروت الائتمانية للشركات.

إدارة النقد

كما سجلت إيرادات إدارة النقد نموًا بنسبة 51%، وارتفعت عمليات تمويل الواردات بنسبة 84% وتمويل الصادرات بنسبة 40%، إلى جانب نمو خطابات الضمان بنسبة 58%، بينما ارتفع إجمالي العمولات بنسبة 74.5%.

وقال عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة في بنك قناة السويس، إن النتائج التي حققها البنك خلال عام 2025 تعكس قوه مركزه المالي ونجاح رؤيته في تحقيق نمو متوازن.

وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، إن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال 2025 يعكس حجم الجهود التي بُذلت على مستوى مختلف قطاعات البنك، كما تعكس نجاح الاستراتيجية التي تبناها البنك خلال الفترة الماضية.