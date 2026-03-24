أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل تجاوزت "جميع الخطوط الحمراء" من خلال استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين، متهمًا إياها بارتكاب جرائم حرب في ظل التصعيد الإقليمي الحالي.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إن الجيش الإسرائيلي استغل انشغال المنطقة بالحرب الدائرة مع إيران لتنفيذ هجمات واسعة ضد المدنيين، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع "غير مقبول".

وحذر الحرس الثوري من أنه في حال استمرار الهجمات على المدنيين، فإن مواقع تمركز القوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل ومحيط قطاع غزة ستكون هدفًا لضربات صاروخية وجوية مكثفة.

وأكد البيان أن هذه الضربات ستُنَفذ دون مراعاة أي اعتبارات أخرى، في حال تواصلت العمليات العسكرية ضد المدنيين.