إعلان

الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضرب مواقعها إذا استمرت الهجمات على المدنيين

كتب : وكالات

11:57 ص 24/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل تجاوزت "جميع الخطوط الحمراء" من خلال استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين، متهمًا إياها بارتكاب جرائم حرب في ظل التصعيد الإقليمي الحالي.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إن الجيش الإسرائيلي استغل انشغال المنطقة بالحرب الدائرة مع إيران لتنفيذ هجمات واسعة ضد المدنيين، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع "غير مقبول".

وحذر الحرس الثوري من أنه في حال استمرار الهجمات على المدنيين، فإن مواقع تمركز القوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل ومحيط قطاع غزة ستكون هدفًا لضربات صاروخية وجوية مكثفة.

وأكد البيان أن هذه الضربات ستُنَفذ دون مراعاة أي اعتبارات أخرى، في حال تواصلت العمليات العسكرية ضد المدنيين.

الحرس الثوري الإيراني إيران الحرب على إيران الحرب على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
مدارس

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا
اقتصاد

البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا
زيادة في أسعار هواتف "أوبو" في مصر.. الشركة تكشف الأسباب
أخبار و تقارير

زيادة في أسعار هواتف "أوبو" في مصر.. الشركة تكشف الأسباب
غلق قاعات الأفراح وأنشطة أخرى 9 مساء من السبت المقبل - فيديو
أخبار مصر

غلق قاعات الأفراح وأنشطة أخرى 9 مساء من السبت المقبل - فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان