الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 3 آلاف موقع للنظام الإيراني

كتب : محمد جعفر

11:55 ص 24/03/2026 تعديل في 12:10 م

حرب إيران وأمريكا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاح الجو نفّذ موجة واسعة من الغارات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت أكثر من 50 موقعاً عسكرياً وبنية تحتية مرتبطة بالمؤسسات الأمنية الإيرانية.

وأوضح الجيش في بيان أن الضربات، التي نُفذت أمس الاثنين، طالت مركزين لقيادة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مركز قيادة تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

كما شملت العمليات، بحسب البيان، مخازن أسلحة وأنظمة للدفاع الجوي، إلى جانب مواقع مخصصة لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته منذ اندلاع الحرب استهدفت ما يزيد على ثلاثة آلاف موقع مرتبط بالنظام الإيراني، في إطار الحملة العسكرية المستمرة.

