أعلن محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، عن استقبال مندوب شركة "إيليت سولار" بمقر المديرية بمنطقة شرق السكة بجوار المطافئ، يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس، لإجراء مقابلات للتوظيف على مهنة "عامل إنتاج"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد والمحافظ عبد المطلب عمارة.

وأوضح، وفقًا لبيان رسمي، أن الوظائف مخصصة لأبناء محافظة الأقصر، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تشغيل مناسبة للشباب.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة تقدم رواتب مجزية تصل إلى 12,200 جنيه، تشمل البدلات والعمل الإضافي، إلى جانب توفير سكن ووجبات يومية، بنظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام إجازة.

وأضاف أن الشروط تتضمن ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا، مع ضرورة إجادة مبادئ اللغة الإنجليزية والرياضيات الأساسية، على أن يتم التعيين الفوري بمقر الشركة في المنطقة الصينية "تيدا" بالعين السخنة.