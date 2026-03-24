إعلان

وظائف جديدة للشباب.. مقابلات فورية للعمل بشركة "إيليت سولار"

كتب : محمد عبدالناصر

11:56 ص 24/03/2026

فرص عمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، عن استقبال مندوب شركة "إيليت سولار" بمقر المديرية بمنطقة شرق السكة بجوار المطافئ، يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس، لإجراء مقابلات للتوظيف على مهنة "عامل إنتاج"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد والمحافظ عبد المطلب عمارة.

وأوضح، وفقًا لبيان رسمي، أن الوظائف مخصصة لأبناء محافظة الأقصر، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تشغيل مناسبة للشباب.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة تقدم رواتب مجزية تصل إلى 12,200 جنيه، تشمل البدلات والعمل الإضافي، إلى جانب توفير سكن ووجبات يومية، بنظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام إجازة.

وأضاف أن الشروط تتضمن ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا، مع ضرورة إجادة مبادئ اللغة الإنجليزية والرياضيات الأساسية، على أن يتم التعيين الفوري بمقر الشركة في المنطقة الصينية "تيدا" بالعين السخنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وظائف الأقصر فرص عمل 2026 إيليت سولار وظائف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض
زووم

وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض
قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
نصائح طبية

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بمذبحة كرموز.. والدفاع يطلب عرضه على الطب النفسي
أخبار المحافظات

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بمذبحة كرموز.. والدفاع يطلب عرضه على الطب النفسي
كيف يحمي العنب قلبك؟ اكتشف الأسرار الصحية
نصائح طبية

كيف يحمي العنب قلبك؟ اكتشف الأسرار الصحية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان