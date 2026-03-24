تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

09:34 ص 24/03/2026 تعديل في 10:13 ص

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.19 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.34 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

