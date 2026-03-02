قفزة جديدة للدولار ترفع سعره لأعلى مستوى منذ 7 أشهر مقابل الجنيه بنهاية التعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سجل سعر الدولار قفزة جديدة مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 47 قرشًا و1.31 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 1.31 جنيه للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بزيادة 1.04 جنيه للشراء والبيع.