عاد المستثمرون الأجانب للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) رغم توتر الحرب الأمريكية الإيرانية وتبعاتها السلبية على المنطقة ومنها مصر.

سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بنحو 3.57 مليار دولار في أدوات الدين المحلية المصرية المعروفة باسم "الأموال الساخنة" بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم.

المستثمرون يعودون لسوق الدين المصري

وبدأ المستثمرون الأجانب عكس اتجاههم من صافي خروج من بورصة مصر إلى صافي دخول بداية من الخميس الماضي بعد أن وصل صافي الخروج نحو 6 مليارات دولار

خلال أول أسبوعين الحرب.

الاستثمار الأجنبي في مصر

وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي, وفق بيانات البنك المركزي.