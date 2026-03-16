انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.73 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و60.07 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا.

بنك مصر: 59.73 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و60.07 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا.

بنك القاهرة: 59.73 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و60.07 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 59.89 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و60.23 جنيه للبيع، بتراجع 52 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 59.73 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و60.08 جنيه للبيع، بتراجع 75 قرشًا.