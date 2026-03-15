قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم بمصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

واصل سعر الدولار الصعود مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 4 بنوك كبرى.

ويأتي ذلك وسط استمرار خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المصرية بسبب المخاوف من الحرب الأمريكية الإيرانية.

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في 4 بنوك كبرى

البنك الأهلي المصري: 52.61 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشا للشراء والبيع.