أكد أحمد عبد الغني، الشريك التنفيذي لشركة ATC، أن حزمة التسهيلات الضريبية في صورتها الأولي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جاءت بثمارها في استعادة ثقة المجتمع الضريبي مؤكدًا أنه للمرة الأولي أن يأتي هذا النوع من تلك المبادرات التيسيرة بصورة غير مسبوقة تقوم بها كلا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية .

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي نظمته مؤسسة الأهرام ، تحت شعار " حلول مالية مصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري .

وانعقدت الجلسة تحت عنوان " التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل : الإبتكار، الشمول المالي، ورقمنة منظومة الضرائب محركات للنمو المستقبلي" والتي أدارها محمد البسيوني مقدم برنامج اقتصاد منزلي.

وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع رقعة الملتزمين ضريبيا أفقيًا بعد نجاح الحزمة الأولي في ظل الاهتمام بمثلث المنظومة الضريبية وأوله مصلحة الضرائب و ثانيها المحاسب القانوني و ثالثه الممولين " المسجل"

وأشار عبد الغني إلي أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبة تستهدف بشكل كبير زيادة حجم الإلتزام الطوعي في السداد الضريبي بما يعني رفع معدلات الحصيلة الضريبية موضحًأ أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان بجهود في تغيير الثقافة الضريبية و إشراك المجتمع في كافة الاجراءات الضريبية المختلفة.