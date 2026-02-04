أعلنت مؤسسة التمويل الدولية تقديم قروضاً بقيمة 61 مليون دولار لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، المملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي، لتوسيع خدمات الموانئ الحيوية في مصر بالتعاون مع بنك الكويت الوطني مصر.

وفق بيان لمؤسسة التمويل الدولية اليوم، فإن التمويل مخصص إلى تطوير محطة متعددة الأغراض في سفاجا على البحر الأحمر ويُعزز الطاقة الاستيعابية السنوية للحاويات للمحطة لتصل إلى حوالي 450 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً.

تعمل المؤسسسة تعمل أيضا على تدبير قرضٍ موازٍ بقيمة تصل إلى 54 مليون دولار من بنك الكويت الوطني - مصر.

ومن المتوقع أن تلتزم مرافق البنية التحتية بالكامل بأعلى معايير الاستدامة، من خلال كهربة معدات مناولة الحاويات، بما في ذلك رافعات الرصيف والرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية، فضلاً عن دعم التحول من الشحن البري إلى الشحن البحري القصير بهدف خفض الانبعاثات بنحو 50 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إنهم سيواصلون تركيزهم على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر إن هذا التمويل البارز يعكس التزام البنك بدعم المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

بدوره أكد مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة، وخفض التكاليف على الشركات المحلية، فضلاً عن خلق وظائف عالية الجودة، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها قاطرة النمو الإقليمي على مستوى المنطقة بأسرها وشريك إستراتيجي في تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل والعميق.