إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:06 ص 24/02/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

اقرأ أيضًا:
ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم


سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 125.16 جنيه للشراء، و126.73 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.1 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.75 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و67.48 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 153.88 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و156.5 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري الدينار البحريني الريال القطري الدينار الأردني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
دراما و تليفزيون

"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
أخبار وتقارير

مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان