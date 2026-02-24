انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



سعر الدينار البحريني: 125.16 جنيه للشراء، و126.73 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الريال القطري: 12.1 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدينار الأردني: 66.75 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و67.48 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.



سعر الدينار الكويتي: 153.88 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و156.5 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.