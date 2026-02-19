تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.
بنك البركة: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.98 جنيهًا للشراء، و47.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.