أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن البنك يعمل على إصدار أطر تنظيمية للتمويل المستدام، وتطوير سياسات تتماشى مع متطلبات التنمية، بما يضمن تسريع انتقال القطاع المصرفي نحو مستقبل أكثر استدامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار طويل الأجل والثقة في النظام المالي.

وأوضح أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح قضية مالية بامتياز، تتطلب إدماجه في صميم النظم المالية، مشيرا إلى أن العمل الجاري يركز على معالجة التحديات المعقدة المرتبطة بجمع البيانات لتقييم المخاطر المناخية، وبناء قدرات المؤسسات المالية على تبني أطر ومعايير موحدة لإدارة تلك المخاطر، وصياغة سياسات تترجم الاعتبارات البيئية إلى قرارات استثمارية مؤثرة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام"، التي تجمع قيادات مالية ومصرفية رفيعة المستوى، ويعقدها البنك المركزي المصري ومجموعة البنك الدولي أن الالتزام لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية.

وأشار إلى أن برنامج «30×30»، الذي تقوده مؤسسة التمويل الدولية IFC بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل منصة أساسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويوفر الدعم الفني اللازم لتطوير حلول مالية مبتكرة تدعم التحول الأخضر.

ولفت إلى أن جلسات المؤتمر تركز على تحليل ديناميكيات رأس المال الخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستعراض الأطر الفنية والتجارب الدولية، إضافة إلى مناقشة كيفية تكييف الأنظمة المالية العالمية مع التحولات الاقتصادية والبيئية الجارية.