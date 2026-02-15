إعلان

حسن عبدالله: نعمل على إصدار أطر تضمن تسريع انتقال القطاع المصرفي نحو مستقبل أكثر استدامة

كتب : منال المصري

10:54 ص 15/02/2026 تعديل في 10:55 ص

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن البنك يعمل على إصدار أطر تنظيمية للتمويل المستدام، وتطوير سياسات تتماشى مع متطلبات التنمية، بما يضمن تسريع انتقال القطاع المصرفي نحو مستقبل أكثر استدامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار طويل الأجل والثقة في النظام المالي.

وأوضح أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح قضية مالية بامتياز، تتطلب إدماجه في صميم النظم المالية، مشيرا إلى أن العمل الجاري يركز على معالجة التحديات المعقدة المرتبطة بجمع البيانات لتقييم المخاطر المناخية، وبناء قدرات المؤسسات المالية على تبني أطر ومعايير موحدة لإدارة تلك المخاطر، وصياغة سياسات تترجم الاعتبارات البيئية إلى قرارات استثمارية مؤثرة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام"، التي تجمع قيادات مالية ومصرفية رفيعة المستوى، ويعقدها البنك المركزي المصري ومجموعة البنك الدولي أن الالتزام لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية.

وأشار إلى أن برنامج «30×30»، الذي تقوده مؤسسة التمويل الدولية IFC بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل منصة أساسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويوفر الدعم الفني اللازم لتطوير حلول مالية مبتكرة تدعم التحول الأخضر.

ولفت إلى أن جلسات المؤتمر تركز على تحليل ديناميكيات رأس المال الخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستعراض الأطر الفنية والتجارب الدولية، إضافة إلى مناقشة كيفية تكييف الأنظمة المالية العالمية مع التحولات الاقتصادية والبيئية الجارية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن عبدالله البنك المركزي المصري مؤتمر الابتكار من أجل الصمود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الصحة العالمية" تعلن اكتشاف متحور يجمع سلالتين لجدري القرود
شئون عربية و دولية

"الصحة العالمية" تعلن اكتشاف متحور يجمع سلالتين لجدري القرود
الطلاق الثالث ومحلل.. كشف لغز العثور على رضيع بجوار صندوق قمامة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

الطلاق الثالث ومحلل.. كشف لغز العثور على رضيع بجوار صندوق قمامة في الإسكندرية
"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
نصائح طبية

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
"تشهير وابتزاز".. تحرك برلماني عاجل بشأن تزايد الصفحات الوهمية على مواقع
أخبار مصر

"تشهير وابتزاز".. تحرك برلماني عاجل بشأن تزايد الصفحات الوهمية على مواقع
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-2: خلافات لهذا البرج.. ونجاح وتقدم لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-2: خلافات لهذا البرج.. ونجاح وتقدم لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق