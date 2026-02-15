تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، بمنتصف تعاملات الأحد 15-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.