بنك القاهرة يبيع حصته في رأس مال "أفريكسيم بنك"

كتبت- منال المصري

أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك القاهرة، الانتهاء من بيع حصتها البالغة نحو 2.3 مليار جنيه في رأس مال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " أغريكسيم بنك" في نوفمبر الماضي.

يخطط بنك القاهرة المملوك لبنك مصر طرح 30% من رأس ماله بالبورصة قبل يونيو المقبل، وفق مصادر تحدثت لمصراوي في وقت سابق.

وزاد صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 30% خلال 2025 على أساس سنوي إلي 16.1 مليار جنيه.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 34.1 مليار جنيه.

وزاد صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 10% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 6.3 مليار جنيه.