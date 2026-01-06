إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:33 م 06/01/2026

سعر اليورو -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.28 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.55 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

بنك مصر: 55.28 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.55 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.27 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.27 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و55.54 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.27 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

انخفاض سعر اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه سعر بيع اليورو سعر شراء اليورو سعر اليورو في البنوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

4 لاعبين مهددين بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟
رياضة عربية وعالمية

4 لاعبين مهددين بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟
أمريكا تتراجع عن اتهام رئيس فنزويلا بقيادة "كارتل" لتجارة المخدرات
شئون عربية و دولية

أمريكا تتراجع عن اتهام رئيس فنزويلا بقيادة "كارتل" لتجارة المخدرات
القطاع الخاص في مصر يسجل ثاني أفضل أداء في أكثر من 5 سنوات بديسمبر
اقتصاد

القطاع الخاص في مصر يسجل ثاني أفضل أداء في أكثر من 5 سنوات بديسمبر
صرخة أب مكلوم في محرقة مصحة بنها: "سلمت ابني للعلاج أخذته جثة"
أخبار المحافظات

صرخة أب مكلوم في محرقة مصحة بنها: "سلمت ابني للعلاج أخذته جثة"
ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟
رياضة عربية وعالمية

ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)