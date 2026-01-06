انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.28 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.55 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

بنك مصر: 55.28 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.55 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.27 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.27 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و55.54 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.27 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.