تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.