تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:42 ص 06/01/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

