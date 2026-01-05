إعلان

سعر الدولار اليوم يواصل هبوطه مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

11:03 ص 05/01/2026

سعر الدولار

واصل سعر الدولار هبوطه مقابل الجنيه في 5 بنوك، بنحو 16 قرشًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 5-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري

