"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

10:23 ص 05/01/2026
يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومصيرية أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يطمح خلاله الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم بثبات نحو اللقب، بينما يتطلع منتخب بنين لصناعة مفاجأة جديدة في البطولة.

موعد مباراة مصر وبنين

تقام المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

مشوار منتخب مصر

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين وتعادل؛ حيث استهل مشواره بالفوز على زيمبابوي (2-1)، ثم تغلب على جنوب أفريقيا (1-0)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

طاقم التحكيم

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، ويعاونه مواطناه بوريس مارليز ديتسوجا (مساعد أول) وآموس ندونج (مساعد ثانٍ)، فيما يتولى الكونغولي ميسي جيسي مهمة الحكم الرابع.

يسعى المنتخب المصري لتجاوز عقبة بنين ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، في رحلة البحث عن التتويج الثامن في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل المباراة مباشرة عبر شبكة beIN Sports، من خلال:

beIN Max 1

beIN Max 2

معلق المباراة: علي محمد علي

القنوات المجانية الناقلة

يمكن متابعة اللقاء مجانًا عبر القنوات الأرضية التالية:

القناة الأرضية الجزائرية

القناة الأرضية المغربية

تردد القناة الأرضية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة الأرضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة مصر وبنين القنوات المجانية القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة مصر وبنين

