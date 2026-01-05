ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان، والفلفل، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، بينما انخفضت أسعار البصل، والخيار، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة جنيهين.