"فاليو" تحصل على الموافقة النهائية من المركزي الأردني لإطلاق عملياتها

أعلنت فاليو للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها رسميًا في الأردن بموجب رخصة التمويل المتخصص.

وتخطط فاليو لبدء عملياتها في الأردن خلال الربع الأول من 2026، ما يشكل بداية إطلاقها الكامل في السوق بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

وأوضحت فاليو في إفصاح اليوم، أن مثنى غرايبة، وزير الاستثمار السابق في المملكة الأردنية الهاشمية سيتولى رئاسة مجلس إدارة فاليو الأردن، فيما تم تعيين محمد اليوسف رئيساً تنفيذياً لشركة فاليو الأردن .