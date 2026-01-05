إعلان

"فاليو" تحصل على الموافقة النهائية من المركزي الأردني لإطلاق عملياتها

كتب : منال المصري

10:19 ص 05/01/2026

فاليو

أعلنت فاليو للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها رسميًا في الأردن بموجب رخصة التمويل المتخصص.

وتخطط فاليو لبدء عملياتها في الأردن خلال الربع الأول من 2026، ما يشكل بداية إطلاقها الكامل في السوق بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

وأوضحت فاليو في إفصاح اليوم، أن مثنى غرايبة، وزير الاستثمار السابق في المملكة الأردنية الهاشمية سيتولى رئاسة مجلس إدارة فاليو الأردن، فيما تم تعيين محمد اليوسف رئيساً تنفيذياً لشركة فاليو الأردن .

المركزي الأردني فاليو الأردن

