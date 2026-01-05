ماذا يجهّز حسام حسن أمام بنين؟ المران الختامي يكشف مفاجأة هجومية

"مش ده الحل".. القباني يعترض على هذا الحل في الزمالك لمعالجة الأزمة المالية

أنهى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استعداداته الأخيرة لمواجهة منتخب بنين في إطار منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث وضع اللمسات النهائية على خطة اللقاء المرتقب.

ويواجه منتخب مصر نظيره بنين اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ملامح الخطة الفنية

كشف المران الختامي للمنتخب عن الاتجاه الأقرب للطريقة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني، والتي جاءت مشابهة لأسلوب اللعب الذي ظهر به الفراعنة أمام جنوب أفريقيا في دور المجموعات.

مفاجأة في الخط الأمامي

وشهد التدريب الأخير مفاجأة هجومية، بعدما لجأ حسام حسن إلى التدوير بين أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل، حيث تم تجربة الأخير في نفس المركز لعدة دقائق، في إشارة لاحتمالية الدفع به أساسيًا منذ البداية.

التشكيل الأقرب لمواجهة بنين

وفقًا لما أظهره المران الختامي، جاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمود تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – إبراهيم عادل