فيتش سوليوشنز تحسن توقعاتها لسعر الجنيه مقابل الدولار في 2026

كتبت- منال المصري:

حسنت فيتش سوليوشنز من نظرتها المتوقعة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 بفضل تدفقات نقد أجنبية قوية خاصة من السياحة و استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

ورجحت فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير لها تداول سعر الجنيه بين نطاقي 47 و49 جنيهاً للدولار في عام 2026، بدلا من توقعات سابقة تنحصر فقط عند 49 جنيها في العام الحالي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنحو 6.2% خلال 2025 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام مسجلا بنهاية تعاملات اليوم 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

أرجع المركزي في تقرير له وقت سابق تحسن مراكز النقد الأجنبي في مصر إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة بجانب التدفق القوي من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية "أذون وسندات الخزانة المحلية".