إعلان

فيتش سوليوشنز تحسن توقعاتها لسعر الجنيه مقابل الدولار في 2026

كتب : منال المصري

04:42 م 04/01/2026 تعديل في 04:56 م

الجنيه المصري والدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

حسنت فيتش سوليوشنز من نظرتها المتوقعة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 بفضل تدفقات نقد أجنبية قوية خاصة من السياحة و استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

ورجحت فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير لها تداول سعر الجنيه بين نطاقي 47 و49 جنيهاً للدولار في عام 2026، بدلا من توقعات سابقة تنحصر فقط عند 49 جنيها في العام الحالي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنحو 6.2% خلال 2025 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام مسجلا بنهاية تعاملات اليوم 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

أرجع المركزي في تقرير له وقت سابق تحسن مراكز النقد الأجنبي في مصر إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة بجانب التدفق القوي من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية "أذون وسندات الخزانة المحلية".

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيتش سوليوشنز سعر صرف الجنيه الدولار سعر الدولار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية