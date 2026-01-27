إعلان

العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق عند 1.04 مليون ريال للدولار

منال المصري

03:01 م 27/01/2026

العملة الايرانية

كتبت- منال المصري:

هبطت العملة الإيرانية اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي بلغ 1.04 مليون ريال لكل دولار اليوم، وفق ما نقلته رويترز عن موقع بونباست لتتبع العملة الإيرانية.

ويمثل هذا انخفاضا بأكثر من النصف في قيمة العملة منذ تولى الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت لا يرى فيه المتعاملون نهاية قريبة للعقوبات في ظل استئناف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.

ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل معدل تضخم سنوي يبلغ نحو 40% إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال.

وبلغ سعر العملة الإيرانية نحو 55000 ريال مقابل الدولار في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات لإجبار طهران على التفاوض عبر تقليص صادراتها النفطية والحد من وصولها إلى العملات الأجنبية.

وفرضت الولايات المتحدة أربع جولات من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنه بعث برسالة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ولفت إلى أن البرنامج النووي لطهران يمكن التعامل معه عسكريا أو التفاوض بشأنه.

ورفض خامنئي الدعوة الأمريكية لإجراء محادثات ووصفها بأنها "مخادعة"، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي إن المفاوضات مع واشنطن مستحيلة ما لم تتغير سياستها.

وأثار الجمود الدبلوماسي مخاوف من اندلاع صراع رغم أن مسؤولين إيرانيين سعوا إلى تهدئة تلك المخاوف.

العملة الإيرانية مسعود بزشكيان

