مستوى تاريخي.. استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تلامس 45 مليار دولار

قفز رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الأموال الساخنة) في أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل إلى رقم قياسي غير مسبوق خلال أول 19 شهرا من تحرير سعر الصرف حتى سبتمبر 2025، وفق بيانات منشورة للبنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الرصيد قفز إلى نحو 44.94 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 13.6 مليار دولار في فبراير 2024 بزيادة بنحو 31.32 مليار دولار في أول 19 شهرا من تحرير سعر الصرف.

يطلق على الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية بالأموال الساخنة بسبب سرعة خروجها في حالة الأزمات سواء العالمية أو بالمنطقة وتبعاتها السلبية على تزايد الضغوط على العملات المحلية بسبب ارتفاع الطلب على الدولار وتحويل أموالهم في حساباتهم بالخارج.

كان البنك المركزي عاد إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

بعد الإجراءت الإصلاحية في مارس عادت الأموال الساخنة مجددا إلى مصر للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى رقم قياسي قبل تراجعها خلال العام الماضي، وكذلك تراجع مخاطر الاستثمار في العملة المحلية.

شهد سعر الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي ليهبط تحت الـ 47 جنيها خلال تعاملات البنوك اليوم بدعم زيادة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في العملة المحلية وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.