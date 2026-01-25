كتبت- ميريت نادي:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.22 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.82 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

بنك مصر: 55.24 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.85 جنيه للبيع، بزيادة 48 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.17 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و55.78 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.24 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.85 جنيه للبيع، بزيادة 48 قرشًا

البنك التجاري الدولي: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.79 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.