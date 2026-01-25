حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي

كتب- أحمد الجندي:

كشف الإعلامي أحمد سالم عن تحليله للمشهد السياسي الحالي في ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال احتفالية عيد الشرطة، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد إعلان حركة تعديل وزاري واسعة.

وأوضح سالم، في برنامجه "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن تصريحات الرئيس السيسي تضمنت إشارات واضحة بأن وقت التغيير قد اقترب، مشيرًا إلى أنه رغم كثرة الأقاويل ومحاولات البعض استنتاج كواليس التعديل الوزاري المرتقب؛ فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمر مسألة ساعات لا أيام، ليشهد الشارع المصري حركةً وزاريةً وصفها الإعلامي بأنها "كبيرة جدًّا".

ونوه الإعلامي، في تحليله لرسائل الرئيس، بحديث الرئيس السيسي الموجه إلى الدكتور أسامة الأزهري، موضحًا أن الرسالة لم تكن شخصية؛ بل قاعدة عامة موجهة إلى كل المسؤولين، مؤكدًا أن الرسالة الضمنية تشير إلى أن أي مسؤول يمتلك الجهاز التنفيذي ولم يتمكن من تحقيق نتائج ملموسة أو إحداث تغيير واضح، أو لم يستغل منصبه لتحسين معيشة المواطنين، فعليه أن "يغادر" منصبه فورًا.

وأشار الإعلامي أحمد سالم إلى أن الرئيس استخدم لفظ "يغادر" بحزم شديد؛ ما يؤكد أن الاستمرار في المنصب مرتبط بالكفاءة والإنجاز فقط، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات واسعة ستطول كل مَن لم يحقق المستهدفات، مشيرًا إلى أن التفاصيل سيتم تناولها بشكل مفصل خلال الأيام المقبلة.

