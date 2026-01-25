افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث باستضافة 175 طفلًا

كتب- عمر صبري:

يفتتح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، فعاليات جامعة الطفل للعام الخامس على التوالي بالمركز، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2026 حتى 5 فبراير 2026.

ويأتي تنظيم جامعة الطفل في إطار برنامج "جامعة الطفل" الذي تدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة.

ويشارك المركز القومي للبحوث، باعتباره أكبر مركز بحثي في مصر، وله دور رائد في دعم وتطوير البحث العلمي، إلى جانب جهوده المتعددة في خدمة المجتمع، ومن بينها الاهتمام بالطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وتشجيع الأطفال على البحث العلمي والابتكار، واكتشاف الموهوبين ودعمهم في سن مبكرة.

وتُقام الفعاليات برئاسة الدكتورة سمر سامي شرف، منسقة مبادرة جامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث، وعميدة معهد بحوث الصناعات النسيجية بالمركز، والدكتورة أسماء شاهين، الأستاذ الباحث بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج والمنسق التنفيذي للجامعة، حيث يستضيف المركز 175 طفلًا من مختلف الفئات العمرية والمراحل التعليمية، ومن مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم العلمية، وتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، واكتشاف الموهوبين منهم في مراحل عمرية مبكرة، ودعمهم لبناء كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار، بما يسهم في قيادة المجتمع المصري نحو مستقبل أفضل.

ولأول مرة، ستبدأ الدراسة بجامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث للمرحلة الجامعية، وذلك للطلاب الذين اجتازوا المرحلة التمهيدية، حيث تتضمن هذه المرحلة مقررات علمية أكثر تخصصًا مقارنة بالمراحل التمهيدية. وتشمل الدراسة كلية العلوم الطبية، وكلية مصادر الطاقة والبيئة، على أن تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوضع البرامج العلمية لهذه المرحلة من خلال نخبة من الخبراء المصريين والأجانب، وتُقدم المناهج في صورة أنشطة علمية وفنية تفاعلية.

كما يشارك في تدريب الأطفال والطلاب نخبة من الكوادر العلمية والبحثية بالمركز القومي للبحوث، من الأطباء والصيادلة والمهندسين وأعضاء هيئة البحوث بالمعاهد المختلفة، حيث تعتمد الدراسة في المرحلة الجامعية بجامعة الطفل على ميول الطلاب واهتماماتهم ورغباتهم العلمية.

ويستهدف برنامج جامعة الطفل الفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة "مرحلة ما قبل التعليم الجامعي"، ويهدف إلى المساهمة في بناء شخصية الطفل، ومساعدته على اكتشاف قدراته، وتحديد أهدافه المستقبلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز القومي للبحوث، والتواصل المباشر مع أساتذة وخبراء المركز.