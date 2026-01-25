تحرير 394 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق، والمحال التجارية، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 394 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار حماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية داخل الأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 224 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق مخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة الصرف أو الميزان، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 14 محضرًا، من بينها ضبط محطة وقود قامت بتجميع كمية 2703 لترات سولار بقصد بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 29 محضرًا، تنوعت بين قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم غير الصالحة.

كما تم تحرير 125 محضرًا في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع، شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بونات الصرف.