البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري إلى بيع أذون خزانة ذات أجل 3 و9 أشهر بقيمة 75 مليار جنيه غدا الاحد بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

أذون الخزانة تعد من أحد الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية لجمع سيولة لسد نفقاتها على أثر عجز الموازنة.

كان المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، باع أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر بعطاء يوم الخميس بنحو 116.15 مليار جنيه بأكثر من 22% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 95 ملياراً.

انخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بشكل طفيف إلى نحو 25.2% مقابل نحو 25.31% بالعطاء السابق.

في نفس العطاء تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة إلى نحو 24% مقابل نحو 24.26% بالعطاء السابق.