إعلان

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه غدا

كتب : منال المصري

12:01 م 24/01/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري إلى بيع أذون خزانة ذات أجل 3 و9 أشهر بقيمة 75 مليار جنيه غدا الاحد بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

أذون الخزانة تعد من أحد الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية لجمع سيولة لسد نفقاتها على أثر عجز الموازنة.

كان المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، باع أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر بعطاء يوم الخميس بنحو 116.15 مليار جنيه بأكثر من 22% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 95 ملياراً.

انخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بشكل طفيف إلى نحو 25.2% مقابل نحو 25.31% بالعطاء السابق.

في نفس العطاء تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة إلى نحو 24% مقابل نحو 24.26% بالعطاء السابق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري أذون خزانة عجز الموازنة وزارة المالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
أخبار مصر

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
زووم

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
حوادث وقضايا

دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
أخبار مصر

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام