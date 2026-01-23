ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما تراجع في البنك الأهلي المصري، فيما استقر في بنكين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.6 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.