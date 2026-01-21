إعلان

عجز حساب المعاملات الجارية يتراجع 45% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

كتب : منال المصري

07:30 م 21/01/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 45.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.2 مليار دولار.

بحسب بيان ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالي الحالي الصادر للبنك المركزي اليوم، فإن جاء ذلك بفضل تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاع بمعدل 28.4% إلى نحو 10.7 مليار دولار بفضل تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الفترة يوليو إلى سبتمبر 2025.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري تراجع عجز حساب المعاملات الجارية مصر العام المالي الحالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج الاقتصاد المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
حوادث وقضايا

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام