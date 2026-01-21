تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 45.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.2 مليار دولار.

بحسب بيان ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالي الحالي الصادر للبنك المركزي اليوم، فإن جاء ذلك بفضل تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاع بمعدل 28.4% إلى نحو 10.7 مليار دولار بفضل تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الفترة يوليو إلى سبتمبر 2025.