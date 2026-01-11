ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.