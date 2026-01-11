إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:48 ص 11/01/2026

سعر صرف الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الذدولار مقابل الجنيه عر صرف الدولار عرر الدولار في مصر لذدولار في 10 بنوك لدولار في 10 بنوك لبنك الأهلي نك مصر نك القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
"فيديو كول".. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة رومانسية بعد تألقه في مباراة
مصراوي ستوري

"فيديو كول".. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة رومانسية بعد تألقه في مباراة
في اتهامه ببث محتوى خادش.. القضاء ينظر محاكمة "شاكر محظور"
حوادث وقضايا

في اتهامه ببث محتوى خادش.. القضاء ينظر محاكمة "شاكر محظور"
25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
مصراوي ستوري

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
هل يصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا في رمضان؟
أخبار مصر

هل يصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا في رمضان؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟