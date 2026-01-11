ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.