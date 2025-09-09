لماذا هبط الدولار تحت 48 جنيها لأول مرة منذ عام وهل يواصل التراجع؟

كتبت- منال المصري:

هبط سعر الدولار بشكل مفاجئ أمام الجنيه إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عام خلال تعاملات البنوك أمس واليوم وسط تحسن مجموعة من العوامل الاقتصادية لمصر.

انخفض سعر الدولار بنحو 55 قرشا مقابل الجنيه على مدار أمس واليوم مسجلا أسوأ أداء لها عند 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع وفق آخر تحديث للبنوك عند كتابة هذا التقرير.

اتفق 5 مصرفيين تحدث إليهم "مصراوي" أن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة وانتعاش تدفقات النقد الأجنبي يعدان العاملين الرئيسيين في استرداد الجنيه جزءا أكبر من قيمته مقابل الدولار.

ولكن استمرار الدولار في التراجع سيكون مرهون بعوامل عديدة منها استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة واستمرار تدفق حصيلة موارد النقد الأجنبي، وفق ما قاله مصرفيون.

كان الجنيه استرد نحو 6% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له عند 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي قبل أن يبدأ في عكس اتجاهه والصعود مرة أخرى.

الأموال الساخنة

قال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن السوق يشهد حاليا دخول قوي للأجانب لبيع الدولار مقابل شراء أذون خزانة وسندات خزانة بالعملة المحلية وهو ما عزز من انخفاض الدولار لزيادة العرض.

قفز إجمالي رصيد محفظة الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى نحو 38 مليار دولار خلال أول عام من تحرير سعر الصرف بزيادة 25 مليار دولار بعد الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف رئيس قطاع الخزانة أن استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه سيكون مرهونا باستمرار هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة واستمرار العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر.

الجنيه سيواصل الانتعاش بشرط

وقالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن زيادة تدفق العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة خاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والأموال الساخنة تعد العوامل الأساسية في تراجع الدولار مقابل الجنيه.

وأوضحت أن هذا التحرك يعكس إلية سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ مارس 2024 فعند زيادة العرض من الدولار عن الطلب يتراجع الدولار مقابل الجنيه أو العكس.

وأكدت الدماطي أن الجنيه قد يحافظ على مكاسبه ويواصل الارتفاع مقابل الدولار وسط زخم دخول الأجانب بشرط استمرار هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وقال رئيس أحد البنوك الحكومية إن هناك عوامل غير مباشرة مهدت الأجواء لتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار منها تراجع معدل التضخم وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية ودخول استثمارات مباشرة جديدة بجانب زيادة التوقعات ببدء الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر الحالي.