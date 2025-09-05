كتبت- منال المصري:

كشف بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، عن إطلاق البنك شركة جديدة تحت اسم "التجارة والتوزيع الإفريقية (ATDC)" قريبا في إطار مبادرة يقودها البنك وشركاؤه لدعم ونشر التجارة بالمنتجات الإفريقية.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية يوم الشتات الإفريقي بمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المنعقد في الجزائر، بحضور قادة دول ورؤساء حكومات وشخصيات بارزة من إفريقيا.

وشدد رئيس أفريكسم بنك على أن فكرة "أفريقيا العالمية" يمكن تعريفها باعتبارها (الوحدة الإفريقية) المدعومة بالأسواق ورؤوس الأموال التي يملكها الأفارقة ويسيطرون عليها.

وأشار أن المعرض يعرض فرص سوقية هائلة عبر السلع الأساسية والصناعات التحويلية والصناعات الإبداعية والخدمات.

وأشار إلى طموحات مستقبلية مثل إطلاق بطولة إفريقيا العالمية لألعاب القوى وتوسيع "كأس الوحدة" لكرة القدم بين الدول الإفريقية والكاريبية.