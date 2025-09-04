كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" اليوم اختيار لاجوس عاصمة نيجيريا، استضافة النسخة الخامسة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF) المقرر انعقاده عام 2027، وذلك خلال فعاليات الدورة الحالية للمعرض المقامة في العاصمة الجزائرية.



تحتضن نيجيريا النسخة الرابعة من المعرض الذي ينعقد على مدار 7 أيام من اليوم 4 حتى 10 سبتمبر الجاري بحضور 35 ألف مشارك من 140 دولة ومن المتوقع أن يشهد المعرض توقيع اتفاقيات بقيمة 44 مليار دولار.



ويأتي المعرض الأفريقي البيني بالتعاون بين "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (أفكفتا).



وتم افتتاح المعرض بيوم القمة الرئاسية، عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية إلى جانب الرئيس النيجيري السابق ورئيس المجلس الاستشاري لـ IATF، والرئيس أولوسيجون أوباسانجو، وبطل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية محمدو إيسوفو، الرئيس السابق للنيجر، والعديد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف الدول الأفريقية والكاريبية، ورئيس أفريكسيم بنك بنديكت أوراما، والأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.