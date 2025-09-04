كتبت- منال المصري:

يتيح البنك الأهلي المصري شراء الشهادة للعائد الشهري المرتفع الثابت أجل 3 سنوات البالغ 18.5% في أيام إجازة البنوك اليوم وغدا وبعد غد من خلال الموبايل والإنترنت البنكي.

لا يزال البنك الأهلي يصدر شهادات بعائد هو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري رغم خفض سعر الفائدة 1.5% بداية من الاثنين الماضي بعد أن قرر المركزي خفض سعر الفائدة 2% يوم الخميس.

ويعمل البنك على تفعيل الشهادات للعملاء في أول يوم عمل من عودته للإجازة وهو الأحد المقبل.

تفاصيل شراء الشهادة للعائد الشهري بالبنك الأهلي المصري من الإنترنت والموبايل البنكي اليوم مع إغلاق البنوك أبوابها الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق التي تحتوي على الخدمات المتاح استخدامها من خلال الموبايل أو موقع البنك.

- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة الكود الخاص بالعميل والمكون من 8 أرقام ثم إدخال الرقم السري والضغط على دخول.

- الضغط على "إصدار شهادة بلاتينية" ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت الشهري البالغ 18.5%.

- التأكيد على الحساب البنكي المراد الشراء منه الوعاء الادخاري ثم الضغط على المتابعة.

- يظهر أمام العميل معلومات كاملة عن الوعاء الادخاري الذي قام العميل بتحديد الاستثمار فيه، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

- بعد الضغط على تأكيد الشراء يتم إصدار الشهادة أو الوديعة التي قام بشرائها.

- تظهر رسالة تأكيد البنك بتنفيذ عملية الشراء وإدراج قيمة الوعاء الادخاري ضمن منتجاته في البنك.

- قد يواجه العملاء خطأ في تنفيذ العملية وعليهم المحاولة مرة أخرى.

- يتم تفعيل طلب العميل بشراء الشهادة مع أول يوم عمل للبنكين