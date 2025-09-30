انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.75 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.05 جنيه للشراء، و 13.09 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126 جنيه للشراء، ، و 127.58 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.18 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.19 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.20 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا ، و 67.90 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 156.63 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و 157.45 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.