كشف تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد أن 50% من الشركات في السعودية، ومصر، والهند تخطط لتوسيع حجم تجارتها واستثماراتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح في تقرير له بعنوان " بعنوان "مستقبل التجارة والمرونة"، أن هذا التوجه يعكس دعمًا متزايدًا للتجارة والاستثمار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشرق الأوسط والهند.

وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف يدفع الشركات نحو التكيف الاستراتيجي.

وجاء تقرير ستاندرد تشارترد في ضوء نتائج استطلاع شمل 1200 من كبار المسؤولين التنفيذيين والقادة في الشركات العالمية.

ويقدم تقرير "مستقبل التجارة" رؤية استشرافية عن أولويات الشركات العالمية لتعزيز مرونتها.

ويُعتبر هذا التقرير بمثابة بوصلة استراتيجية، حيث يبرز الوجهات الرئيسية التي تستكشفها الشركات متعددة الجنسيات لإعادة هيكلة مواردها وتصنيعها وصادراتها.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم رؤى عملية تساهم في تشكيل عمليات اتخاذ القرار، مثل الاستثمار في منصات تمويل سلسلة التوريد والرقمنة لتحسين إدارة الخزانة والتدفقات النقدية، وتنويع سلسلة التوريد."

وقال محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات الاستثمار، في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في ستاندرد تشارترد، إن مصر تُعَدّ شريكاً أساسياً في معادلة استقطاب الشركات، نظراً لموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى أفريقيا والبحر المتوسط، وما تشهده من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية.

وأوضح أن هذا يعزز من تكاملها مع الممرات التجارية الجديدة ويمنح الشركات في مصر فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق عالمية، بما يرسخ دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة