ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

09:34 ص 29/09/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك ببداية تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.07 جنيهًا للشراء، و48.17 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



