انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

10:36 ص 28/09/2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء ، و12.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.80 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.79 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

