تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، و48.15 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.1 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.