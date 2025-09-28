إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

09:24 ص 28/09/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.1 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم عر الدولار في البنوك اليوم لبنك الأهلي المصري نك مصر نك القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب