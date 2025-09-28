تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.1 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.