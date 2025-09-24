تعليمات مهمة من المركزي للبنوك قبل إقراض الشركات

ألزم البنك المركزي البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح تجديد تسهيلات ائتمانية عمليات التوريق أو غيره) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد الممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.

ويأتي قرار المركزي بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في ۱۳ أكتوبر ۲۰۱۹ بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وكذلك الخطاب الدوري الصادر في ۲۹ فبراير ۲۰۲٤ بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، والمتضمنين ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.