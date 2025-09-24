سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء
كتب : دينا كرم
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.06 جنيهًا للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.