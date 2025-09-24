تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتب- دينا كرم:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع