تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع





