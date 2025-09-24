إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

كتب- دينا كرم:

09:27 ص 24/09/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع


لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم عر الدولار في البنوك اليوم لبنك الأهلي المصري نك مصر نك القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة