سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء في 5 بنوك

كتب- أحمد الخطيب:

06:07 م 23/09/2025

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، بينما ارتفع في بنكي القاهرة والاسكندرية، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

