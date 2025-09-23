تابعة لبنك كريدي أجريكول تستحوذ على شركة "جاست فينانس"

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر استحواذ الشركة التابعة له "المصرية للتمويل العقاري" قامت بالاستحواذ على 100% من أسهم شركة جاست فاينانس والمرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وبحسب إفصاح البنك بالبورصة اليوم، فإنه علماً بأن أحكام المواد 44 و44 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لا تنطبق على هذا الاستحواذ حيث أن قيمة الاستحواذ أقل من 0.75% من حقوق الملكية للبنك طبقاً لآخر قوائم مالية في يونيو 2025.