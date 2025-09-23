إعلان

تابعة لبنك كريدي أجريكول تستحوذ على شركة "جاست فينانس"

كتبت- منال المصري:

09:59 ص 23/09/2025

بنك كريدي أجريكول مصر

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر استحواذ الشركة التابعة له "المصرية للتمويل العقاري" قامت بالاستحواذ على 100% من أسهم شركة جاست فاينانس والمرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وبحسب إفصاح البنك بالبورصة اليوم، فإنه علماً بأن أحكام المواد 44 و44 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لا تنطبق على هذا الاستحواذ حيث أن قيمة الاستحواذ أقل من 0.75% من حقوق الملكية للبنك طبقاً لآخر قوائم مالية في يونيو 2025.

